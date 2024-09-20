Karşıyaka'da Yenilenen Dante Tesisleri Yeniden İzmirlilerin Hizmetinde - Son Dakika
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Karşıyaka'da Yenilenen Dante Tesisleri Yeniden İzmirlilerin Hizmetinde

Karşıyaka\'da Yenilenen Dante Tesisleri Yeniden İzmirlilerin Hizmetinde

Karşıyaka Belediyesi, ikonik 'Dante' sosyal tesisini baştan sona yeniledi ve kapılarını yeniden açtı. Modernize edilen mekan, geniş menüsü ve gün batımı manzarasıyla ziyaretçileri ağırlamaya hazır.

20.09.2024 11:08  Güncelleme: 11:16
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, yıllar içerisinde Karşıyaka sahilinin simge mekanlarından biri haline gelen 'Dante'yi baştan sonra yeniledi. İskelesinden terasından mutfağının menüsüne uzanan yeniliklerle daha modern hale getirilen tesis, kapılarını tekrar İzmirlilere açtı.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. bünyesindeki sosyal tesislerden Dante, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar hizmete açıldı. Denize sıfır konumu ve görsel şölen sunan manzarasıyla kentin cazibe merkezleri arasında yer alan mekan; belediye ekipleri tarafından baştan sona tadilattan geçirildi. Gün batımı terası, iskele, mutfak ve tuvalet gibi tüm bölümler yenilendi, iç mekan tasarımı yapıldı. İki katına çıkan konuk kapasitesi yaklaşık 400'e ulaşırken, mekanın iskelesi de yıllar sonra tekrar sunum alanı haline getirildi.

Usta şeflerden yenilikçi lezzetler

'Gastro Pub' konseptiyle hizmet vermeye devam eden Dante'nin menüsü de buna uygun olarak yenilendi. Usta şeflerin hazırladığı et yemeklerinden ekmek üstü lezzetlere, salata kaselerinden sıcak ve soğuk içeceklere kadar, her yaş ve kesime hitap edecek çeşitler ile dopdolu bir menü oluşturuldu. Yenilenen yüzüyle ziyaretçilerin beğenisini kazanan Dante'de, ekim ayı itibarıyla hafta sonlarına özel kahvaltı servisine de başlanacak.

Nitelikli ve güler yüzlü hizmet

Kent A.Ş. bünyesindeki sosyal tesislerde halka en nitelikli ve çağdaş şartlarda hizmet vermek için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyakamızda sosyal yaşamın en güzel adreslerinden biri olan Dante'yi, yenilenme ihtiyacına çözüm sağlayarak tekrar halkımızın hizmetine açtık. Karşıyakamızın doğal güzelliklerinin nitelikli hizmet anlayışıyla buluştuğu, çok keyifli bir mekan yarattık. Alanında deneyimli ve güler yüzlü ekibimiz, bu eşsiz atmosferde İzmirlileri en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Yenilenen Dante Tesisleri Yeniden İzmirlilerin Hizmetinde - Son Dakika

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