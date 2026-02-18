Kartal'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
Kartal'da Kaza: 4 Yaralı

18.02.2026 07:29
Kartal'da hafif ticari aracın park halindeki araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

KARTAL'da seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pendik istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HY 0049 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 34 DY 2142 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrularak yol kenarındaki trafik ışıklarına çarparak durdu. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan araçlar çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Kartal'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

Kartal'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
