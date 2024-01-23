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KARTAL'da otomobil servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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KARTAL'da otomobil servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı

KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette ilerleyen servis minibüsüne çarptıktan sonra yön tabelasını altına alarak sürüklendi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü E.Ö. hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

23.01.2024 - 03:18,  Güncelleme: 03:20
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KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette ilerleyen servis minibüsüne çarptıktan sonra yön tabelasını altına alarak sürüklendi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü E.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametine ilerleyen E.Ö.'nün kullandığı 34 RU 2881 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikamette giden O.Y. kontrolündeki 34 FDV 326 plakalı servis minibüsüne çarptıktan sonra yön tabelasını altına alarak sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü E.Ö. yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KARTAL\'da otomobil servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KARTAL'da otomobil servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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