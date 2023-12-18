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Kartal'da plastik enjeksiyon iş yerinde yangın çıktı - Son Dakika
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Kartal'da plastik enjeksiyon iş yerinde yangın çıktı

Kartal'da bulunan bir plastik enjeksiyon üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

18.12.2023 - 02:07,
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KARTAL'da plastik enjeksiyon üretimi yapan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plastik enjeksiyon üretimi yapan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kartal\'da plastik enjeksiyon iş yerinde yangın çıktı
Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Son Dakika

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