Kartalkaya Yangını Davasında Sanıkların Savunmaları

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada bazı sanıklar savunma yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu sanık Bünyamin Bal, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Görevini Ekim 2013'ten bu yana sürdürdüğünü aktaran Bal, "Yangınla ilgili 5 ayı geçkin süredir tutukluyum. Tutuklu bulunduğum süre içinde iddianame, bilirkişi raporu, yönetmelikleri okudum. Yaptığım araştırmalara göre il özel idarelerinin yangınla ilgili teşkilatı yoktur." dedi.

Görev tanımı ve İl Özel İdaresinin yapısıyla ilgili bilgi veren Bal, "Oteli denetleyen personel ben değilim. Otel yangınıyla ilgili şahsıma sunulmuş hiçbir aksaklık, kusur ve talep ile üst makamlardan gelmiş talimat yoktur. Dolayısıyla kusurum yoktur. Otelin hiçbir ruhsat işleminde, denetlemesinde bulunmadım. Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü tarafından tarafıma evrak gelmemiştir. Yangın denetimi yapma görevim söz konusu değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Sanığın avukatı da müvekkilini suçlayabilecek mevzuat olmadığını öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri tutuklu sanık Köstereli'nin savunması

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri tutuklu sanık Sırrı Köstereli de hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Görev tanımı ve mevzuatlarla ilgili bilgi veren Köstereli, otelin turizm işletme belgesine sahip olduğunu kaydetti.

Köstereli, turizm işletme belgeli tesislerin Kültür ve Turizm Bakanlığınca denetlendiğini söyleyerek, "Arkadaşlarımız 2011, 2016, 2019, 2021 ve 2024 yıllarından denetlemeye gitmişler. 'Denetleme yapıldı mı?' diye sorduğumuzda denetleme yetkilerinin olmadığını söylediler. 'Neden denetleme yaptınız?' diye sorduğumuzda da yakın bölgede denetlemeye gittiklerini, oraya da uğradıklarını aktardılar." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden 27 Mayıs 2021'de İl Özel İdaresine "gereği" olarak bir yazı geldiğini aktaran Köstereli, "Evrakta '2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'na göre turizm işletme belgesini yeniledim. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı açısından bir değişiklik olursa tarafımıza bildirilsin.' yazıyor. Gereği denilen evrakı işlevsiz bırakmakla suçlandım, bunu kabul etmek mümkün değil. Sorumluluğum olmamasına rağmen 5 aydır tutukluyum. Beraatimi ve tutukluluğumun sona ermesini istiyorum." savunmasını yaptı.

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü tutuklu sanık Yeliz Erdoğan da görevini 2018'den beri yürüttüğünü kaydetti.

Erdoğan, "Otele ruhsat 2007'de verilmiş, kontrol edilmiş, ben o tarihte yokum. Yapıda değişiklik olmamışsa, belge sahibi değişmemişse iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almasına gerek yok, turizm işletme belgesiyle çalışabilir. Turizm işletme belgesi nihai belgedir. " ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını düzenledikten 1 ay içerisinde kesinleştirme denetimi ile ruhsatsızlık ve şikayet denetimi yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir firma otelin içinde lokanta açmak istediğini söyledi, belgeleri istedik. Lokanta otelin içindeyse tüm otel için itfaiye raporu alınması gerektiğini söyledim. Evraklar geldi fakat itfaiye raporu tüm otel için değil, sadece lokanta için alınan rapordu ve ben ruhsatı vermedim. Sorumluluğu kesinlikle kabul etmiyorum."

Erdoğan'ın avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Tutuklu ve tutuksuz 9 sanığın savunma yaptığı duruşma, sabah sanık savunmalarıyla devam edecek.