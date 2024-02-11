Kartepe'de Kumar Oynayan 4 Kişiye İdari Para Cezası - Son Dakika
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Kartepe'de Kumar Oynayan 4 Kişiye İdari Para Cezası

Kartepe\'de Kumar Oynayan 4 Kişiye İdari Para Cezası

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılan denetimlerde, iş yerinde kumar oynattığı belirlenen H.K. hakkında adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uyguladı ve kumarda kullanılan 2 bin liraya da el koydu.

11.02.2024 14:49
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellenmesi kapsamında çalışma yürüttü.

Kartepe'de yapılan denetimlerde, iş yerinde kumar oynattığı belirlenen H.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uygulayan ekipler, kumarda kullanılan 2 bin liraya da el koydu.

Kaynak: AA

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Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

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