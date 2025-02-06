Film platosu değil, karlar altındaki Sakarya
SAKARYA - Sakarya'da etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışının ardından oluşan ve kendine hayran bırakan manzara drone ile havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da kar yağışı etkili oldu. Yağış ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan Sakarya Üniversitesi Kampüsü ve Kırcaali Yaylası mevkiinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Seyrine doyumsuz manzaranın oluştuğu bölgede drone ile çekilen görüntüler kış masallarını andırdı.
Son Dakika › Güncel › Kartpostallık Görüntüler Sakarya'yı Donatıyor - Son Dakika
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