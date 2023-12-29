 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kaş Yat Limanı'nda Mahsur Kalan Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaş Yat Limanı'nda Mahsur Kalan Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı

Kaş Yat Limanı'nda su yüzeyine çıkamayan bir deniz kaplumbağası ihbarı üzerine harekete geçen gönüllüler, misinaya dolanmış caretta caretta türü kaplumbağayı kurtarıp, denize bıraktı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) Antalya'nın Kaş ilçesindeki yat limanından su yüzeyine çıkamayan bir deniz kaplumbağası ihbarı geldi. İhbar üzerine Kaş Kolluk Destek Tim Komutanlığı, Dalış Eğitmeni Oray Ercan ve DEKAMER gönüllüsü Özcan Keçeli, deniz kaplumbağasını kontrole gitti. Ekiptekiler, misinaya dolanmış ve su yüzeyine çıkamaz halde buldukları caretta caretta türü deniz kaplumbağasını kurtararak tekrar denize bıraktı. DEKAMER'den yapılan açıklamada, olta takımına takılmanın deniz kaplumbağalarına yönelik tehditlerden biri olduğuna dikkat çekilerek, şu uyarı yapıldı: Misinalar deniz kaplumbağalarının üyelerine dolanarak uzuv kaybına, yutmaları halinde de boğularak ölmelerine neden olmaktadır. Bu gibi durumlara tanık olan kişilerin duyarlılığı deniz kaplumbağalarının hayatı için oldukça önem taşır. Müdahale edilemeyecek bir durumla karşılaşırsanız merkezimizi arayabilirsiniz.

29.12.2023 - 12:22,
Abone Ol

KAŞ Yat Limanı'nda su yüzeyine çıkamayan bir deniz kaplumbağası ihbarı üzerine harekete geçen gönüllüler, misinaya dolanmış caretta caretta türü kaplumbağayı kurtarıp, denize bıraktı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) Antalya'nın Kaş ilçesindeki yat limanından su yüzeyine çıkamayan bir deniz kaplumbağası ihbarı geldi. İhbar üzerine Kaş Kolluk Destek Tim Komutanlığı, Dalış Eğitmeni Oray Ercan ve DEKAMER gönüllüsü Özcan Keçeli, deniz kaplumbağasını kontrole gitti. Ekiptekiler, misinaya dolanmış ve su yüzeyine çıkamaz halde buldukları caretta caretta türü deniz kaplumbağasını kurtararak tekrar denize bıraktı.

DEKAMER'den yapılan açıklamada, olta takımına takılmanın deniz kaplumbağalarına yönelik tehditlerden biri olduğuna dikkat çekilerek, şu uyarı yapıldı

Misinalar deniz kaplumbağalarının üyelerine dolanarak uzuv kaybına, yutmaları halinde de boğularak ölmelerine neden olmaktadır. Bu gibi durumlara tanık olan kişilerin duyarlılığı deniz kaplumbağalarının hayatı için oldukça önem taşır. Müdahale edilemeyecek bir durumla karşılaşırsanız merkezimizi arayabilirsiniz.

Kaş Yat Limanı\'nda Mahsur Kalan Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Antalya, Hayvan Hakları, Kurtarma, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş Yat Limanı'nda Mahsur Kalan Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı - Son Dakika


12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21 Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:19:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kaş Yat Limanı'nda Mahsur Kalan Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement