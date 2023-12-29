Kaş Yat Limanı\'nda Mahsur Kalan Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı

112\'yi arayıp "Etrafımda çok ölü var" dedi! Ekipler gerçeği çok geçmeden anladı

KAŞ Yat Limanı'nda su yüzeyine çıkamayan bir deniz kaplumbağası ihbarı üzerine harekete geçen gönüllüler, misinaya dolanmış caretta caretta türü kaplumbağayı kurtarıp, denize bıraktı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) Antalya'nın Kaş ilçesindeki yat limanından su yüzeyine çıkamayan bir deniz kaplumbağası ihbarı geldi. İhbar üzerine Kaş Kolluk Destek Tim Komutanlığı, Dalış Eğitmeni Oray Ercan ve DEKAMER gönüllüsü Özcan Keçeli, deniz kaplumbağasını kontrole gitti. Ekiptekiler, misinaya dolanmış ve su yüzeyine çıkamaz halde buldukları caretta caretta türü deniz kaplumbağasını kurtararak tekrar denize bıraktı.

DEKAMER'den yapılan açıklamada, olta takımına takılmanın deniz kaplumbağalarına yönelik tehditlerden biri olduğuna dikkat çekilerek, şu uyarı yapıldı

Misinalar deniz kaplumbağalarının üyelerine dolanarak uzuv kaybına, yutmaları halinde de boğularak ölmelerine neden olmaktadır. Bu gibi durumlara tanık olan kişilerin duyarlılığı deniz kaplumbağalarının hayatı için oldukça önem taşır. Müdahale edilemeyecek bir durumla karşılaşırsanız merkezimizi arayabilirsiniz.