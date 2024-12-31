Kasım Dış Ticaret ve Yılbaşı Tedbirleri

Güncel

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi ile 2023 yılına ilişkin Turizm Uydu Hesabı verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - İzmir Valisi Süleyman Elban yılbaşı günü alınacak tedbirler ve yürütülen çalışmalar ile ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

14.00 - CHP heyetinin Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- İstanbul Taksim, Ankara Kızılay ve İzmir Gündoğdu meydanlarındaki yeni yıl kutlamaları takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL - ANKARA - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…