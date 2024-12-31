10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi ile 2023 yılına ilişkin Turizm Uydu Hesabı verilerini açıklayacak. (ANKARA)
10.30 - İzmir Valisi Süleyman Elban yılbaşı günü alınacak tedbirler ve yürütülen çalışmalar ile ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)
14.00 - CHP heyetinin Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
- İstanbul Taksim, Ankara Kızılay ve İzmir Gündoğdu meydanlarındaki yeni yıl kutlamaları takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL - ANKARA - İZMİR)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › Kasım Dış Ticaret ve Yılbaşı Tedbirleri - Son Dakika
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