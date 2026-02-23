Kasım Yağcıoğlu Anma Programı

Çağırgan İlim Kültür ve Eğitim Derneğince, Bereketzade Camisi'nin emekli imam hatibi Kasım Yağcıoğlu'nun vefatının birinci yılı dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nde anma programı düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Büyük Çamlıca Camisi, 28 Şubat Cumartesi günü on binlerce İstanbulluyu manevi programda bir araya getirecek.

Alucralı Kasım Yağcıoğlu Hoca'nın (Kasım Baba) vefatının birinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek programda, katılımcılara iftariyelik dağıtımı yapılacak, Enderun usulü teravih namazı kılınacak, hatim duası, sergi ve Gazze yararına kermes gerçekleştirilecek.

Dernek tarafından organize edilen anma programı, sadece dua gecesi değil, aynı zamanda kültür sanat buluşması niteliği taşıyor.

Dernek Başkanı Levent Uçkan, "Altın Harfler: 114 Mushaf Tek Kelam" sergisinin, Büyük Çamlıca Camisi'nde ramazan boyunca ziyaretçilerle buluşacağını belirtti.

Kermesin geliri Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek

Program kapsamında cami avlusunda kurulacak kermesin tüm geliri Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. Ailelerin çocuklarıyla katılabileceği etkinlikte, minikler için özel aktiviteler de planlandı.

Gecenin manevi mimarisi ise Osmanlı geleneği Enderun usulü teravih namazıyla şekillenecek.

Namazın ardından okunacak binlerce hatmin duasına, on binlerce el aynı anda semaya kalkacak.

Gecenin finalinde ise Prof. Dr. Mehmet Öncel yönetimindeki topluluk, izleyenlere gönülleri mest edecek Tasavvuf Musikisi konseri sunacak.