Kasrik'te Çocuk Kazadan Son Anda Kurtuldu

28.03.2026 16:59
Şırnak'ta bir çocuk, çekici sürücüsünün dikkati sayesinde çarpışmaktan kurtuldu.

ŞIRNAK'ın Kasrik beldesinde, aniden yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, çekicinin sürücüsünün dikkati sayesinde son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Kasrik beldesi Cizre-Şırnak kara yolu üzerindeki Kasrik Boğazı mevkisinde meydana geldi. Caddede arkadaşıyla yürüyen çocuklardan biri, bir anda yola doğru koştu. Bu sırada caddede ilerleyen çekicinin sürücüsü, çocuğu fark edip frene bastı. Araçla çarpışmaktan son anda kurtulan çocuk, yara almadı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
