Kastamonu Bozkurt'ta 32 takım robotik kodlamada hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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Kastamonu Bozkurt'ta 32 takım robotik kodlamada hünerlerini sergiledi

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Kastamonu Bozkurt'ta Bozkurt İmam Hatip Ortaokulu, Bozkurt Ortaokulu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle robotik kodlama etkinliği düzenlendi. Beşli ve altılı gruplardan 32 takımın yarıştığı etkinlikte dereceye girenlere madalyalar protokol tarafından verildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde teknoloji ve robotik kodlama etkinliği düzenlendi.

Bozkurt İmam Hatip Ortaokulu, Bozkurt Ortaokulu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Bozkurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Öğrenciler, etkinlikte robotik ve mühendislik alanlarında hünerlerini sergiledi, yarışmalarda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Bilim ve teknolojiye ilgiyi artırmayı amaçlayan organizasyonda beşli ve altılı öğrenci gruplarından 32 takım yer aldı.

Yarışmaların ardından dereceye giren takımlara madalyaları Bozkurt Kaymakam Vekili Tolga Ustaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Recep Atak ve Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ramazan Akçınar tarafından verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt'ta 32 takım robotik kodlamada hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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