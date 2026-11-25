Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar kıyı şeridinde hasara yol açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısı yaptığı bölgede yükselen dalgalar, kıyı şeridindeki tahkimat duvarlarını aştı.

Merkez Mahallesi'nde kaldırım kenarında bulunan duvarın bir bölümünde çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye giden Çatalzeytin Belediyesi ekipleri, çöken alana şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Merkez Mahallesi hastane altındaki sahil yolunda tahkimat duvarlarında meydana gelen çökmeler nedeniyle vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Dalgalar nedeniyle bazı bölgelerde ciddi hasarın meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Sahil yürüyüş yolunun deniz tarafında boşluklar ve çökme oluştuğu görülüyor. Özellikle sahil yolunu yürüyüş amacıyla kullanan vatandaşlarımızın, hasarlı bölümlere yaklaşmamaları ve yürüyüş sırasında dikkatli olmaları önemle rica olunur. Söz konusu alanda oluşan hasar nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliği açısından tedbirli davranmaları, çökmenin meydana geldiği bölgeden uzak durmaları önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.