Kastamonu'da 2 Bin 547 Uzman Erbaş Jandarma ve Sahil Güvenliğe Katıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da 2 Bin 547 Uzman Erbaş Jandarma ve Sahil Güvenliğe Katıldı

Kastamonu\'da 2 Bin 547 Uzman Erbaş Jandarma ve Sahil Güvenliğe Katıldı
19.06.2026 16:48
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Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan 2 bin 547 uzman erbaş, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı. Törende konuşan Org. Çardakcı, mezunların vatan ve millet için fedakarlığa hazır olduğunu vurguladı.

Kastamonu'da temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 547 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kışlasındaki eğitimleri sona eren 2 bin 449 jandarma uzman erbaş ile 98 sahil güvenlik uzman erbaş için 39. Dönem Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 6 ay süren eğitimde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı tarafından verildi.

Çardakcı, törende yaptığı konuşmada, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığının yıllardır teşkilata binlerce komando kazandırdığını söyledi.

Mezun uzman erbaşların büyük bir tarihin parçası olduğunu belirten Çardakcı, "Sizler, bugün 1839 yılından bu yana şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla ve kahramanlarımızın alın teri ile yazılmış büyük bir tarihin de parçası oluyorsunuz. Jandarma her zaman milletin yanındadır. Çünkü jandarma yalnızca görev yapmaz, milletin derdiyle dertlenir, ihtiyaç duyulduğunda ilk ulaşan, görev tamamlanınca ise son ayrılan olur." dedi.

Uzman erbaşların 26 hafta boyunca kapsamlı eğitim sürecinden geçtiğini anlatan Çardakcı, "İyi bir jandarma yalnızca aldığı eğitimle yetişmez, karakteriyle, vicdanıyla, vatan sevgisiyle, milletine bağlılığıyla ve görev ahlakıyla yetişir." ifadesini kullandı.

Ailelere seslenen Çardakcı, "Bu üniformanın içinde yalnızca bir uzman erbaş yoktur. Bir annenin duası, bir babanın emeği, bir ailenin fedakarlığı vardır. Uzman erbaşları yeni görev yerlerine uğurluyoruz. Vatan sizden hizmet bekliyor, millet sizden fedakarlık bekliyor, bayrak sizden sadakat bekliyor. Şehitlerimiz sizlerden emanete sahip çıkmanızı bekliyor." diye konuştu.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç da eğitimlerini tamamlayan komandoların görevlerine hazır olduğunu dile getirerek, "Şu anda yüreği vatan ve millet sevgisi ile dolu, vatana hizmet etmek için can atan ve karşınızda tarihin haklı gururuyla dimdik duran kahraman komandolarımız, yurt içi ve yurt dışında verilecek her türlü görev için vatan ve millet uğruna seve seve canlarını vermeye hazırdır." dedi.

Kursiyerler tarafından komando andının okunmasının ardından tüfekli hareketler ve yakın dövüş gösterisi sunuldu, komandolar halatla kuleden iniş yaparak Türk bayrağı açtı.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar aileleriyle bir araya geldi.

Törene AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Vali Yardımcısı Aydın Ünal, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da 2 Bin 547 Uzman Erbaş Jandarma ve Sahil Güvenliğe Katıldı - Son Dakika

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