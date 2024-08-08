Kastamonu\'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Kastamonu'da 32 yıl ve 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar sonucu Hanönü ilçesinde 7 ayrı suçtan 32 yıl hapis cezası bulunan N.N.G. ile kent merkezinde "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası olan S.T. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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