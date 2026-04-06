Kastamonu'da Ayılar Görüntülendi

06.04.2026 11:13
Kastamonu'da baharda ayılar dron ve telefonla görüntülendi; insanlara dikkatli olmaları önerildi.

Kastamonu'da baharın gelmesiyle doğada ayılar görülmeye başlandı.

Küre Dağları Milli Parkı'nın Kastamonu sınırlarında kalan bölümünde Kubilay Onurcan Çalık, doğada oluşan manzarayı görüntülemek istedi.

Ayıları fark eden Çalık, dron kamerasıyla bu anları kayıt altına aldı. Görüntülerde, iki ayının tarladaki otlarla beslendiği görülüyor.

Anne ve yavru ayı aynı bölgeden geçen Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'ın da dikkatini çekti.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azdavay ilçesinden Şenpazar istikametine gelirken Sabuncular mevkisinde yolun kenarında ayıları fark ettiğini söyledi.

Ayıları biraz izledikten sonra cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığını ifade eden Çınar, "Keyifli bir görüntü aldım. Mükemmel coğrafyamız var, doğa onların evi, bize güzel bir fırsat verdiler. Kayıt yaparak değerlendirdik, daha fazla rahatsız etmedik ve yolumuza devam ettik. Anne ayı yavrularını koruma içgüdüsüyle saldırabilir. Vatandaşlarımıza araçlarından inmemelerini ve rahatsızlık vermemelerini öneririz." dedi.

Kaynak: AA

