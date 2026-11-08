Kastamonu'da etkili olan yoğun kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan yoğun kar, 230 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
??????? Kastamonu'da kar nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışının ardından 230 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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