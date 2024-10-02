Kastamonu'da Firari Hükümlü Yakalandı

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Kastamonu'da uygulama noktasında polisten kaçan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama esnasında bir motosikletin hız ihlali yaptığını tespit etti.

Polis, uygulama noktasına yaklaşırken yavaşlayan motosiklette sürücünün arkasında bulunan kişinin inerek kaçtığını gördü.

Kovalamaca sonucu yakalanan kişinin "Birden fazla kişi ile birlikte iş yerinden silahlı yağma" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. olduğu tespit edildi.

M.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.