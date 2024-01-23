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Kastamonu'da firari uyuşturucu hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da firari uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanma suçundan hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kastamonu\'da firari uyuşturucu hükümlüsü yakalandı
23.01.2024 - 18:31,
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Kastamonu'da uyuşturucu kullanma suçundan hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma sonucunda "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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