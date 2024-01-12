Kastamonu'da İş Kazası: 1 İşçi Öldü, 1 İşçi Yaralandı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde bulunan bir fabrika inşaatında meydana gelen iş kazasında, İbrahim Sepetçi hayatını kaybetti, Celal Demirbaş ise yaralandı. İki işçinin üzerine düşen demir parçası sonucu yaşanan olayda, yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. İşçinin cesedi ise otopsi için hastane morguna gönderildi.
12.01.2024 - 22:05,
Güncelleme: 22:11
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Seydiler Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatında kaynak yapan İbrahim Sepetçi ile Celal Demirbaş'ın üzerine demir parçası düştü.
İbrahim Sepetçi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Celal Demirbaş ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sepetçi'nin cesedi, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA