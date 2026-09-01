Kastamonu'da jandarmanın silah operasyonunda 5 tabanca ve 58 fişek ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltında
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen silah operasyonunda, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatlı av tüfeği, 5 tabanca şarjörü ve 58 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin yapılması için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlandı.
Kastamonu'da silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca silah operasyonu düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 4 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatlı av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 58 tabanca fişeği ele geçirildi.
5 şüpheli gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: AA
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