Kastamonu'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Kastamonu'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

17.02.2026 11:27
Hanönü ilçesinde devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

D.Y'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Gökbelen köyü Belirli Mahallesi mevkisinde devrildi.

Otomobilde bulunan Yunus Kapusuz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile araçtaki Y.G, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Hanönü, Kaza, Son Dakika

