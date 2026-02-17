Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
D.Y'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Gökbelen köyü Belirli Mahallesi mevkisinde devrildi.
Otomobilde bulunan Yunus Kapusuz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile araçtaki Y.G, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
