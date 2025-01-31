Kastamonu\'da Kum Yüklü Kamyonda Yangın

Kastamonu'da seyir halindeki kum yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
R.E. idaresindeki 29 AAJ 59 plakalı kum yüklü kamyon, Kastamonu- İnebolu kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.
Sürücü kamyonu yol kenarına çekerek, 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürdü.
Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
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