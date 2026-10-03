Kastamonu\'da kurt saldırısında 18 koyun telef oldu, 11\'i yaralı, 500 bin lira zarar

Kastamonu'da ahıra giren kurtlar 18 koyunu telef etti, 11 koyunu yaraladı.

Merkeze bağlı Hacımuharrem köyü Zangılar Mahallesi'nde Murat Sarıcıoğlu'na ait ahıra gece saatlerinde kurtlar girdi.

Ahırda çoğunluğu gebe olan 55 koyundan 18'ini telef eden kurtlar, 11 hayvanı da ağır yaraladı.

Olay karşısında büyük üzüntü yaşayan Sarıcıoğlu'nun durumu Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirmesi üzerine köye gelen ekipler ahırda inceleme yaptı.

Sarıcıoğlu, AA muhabirine, gece saatlerinde ahıra giren kurtların sürüdeki koyunlara büyük zarar verdiğini söyledi.

Köpeklerin sesine uyandıklarını belirten Sarıcıoğlu, "Gece saat 4-4.30 gibi ahıra kurt giriyor 3 tane. Sürünün içindeki koyunlara dalıyor. Dalınca da 18 tanesini telef ediyor, 11'i ağır yaralı. Hepsi de hamile olmak şartıyla sürünün içinde hepsini mahvediyor. Köpeklerin sesiyle dışarı çıktık tabii ama biz gelene kadar 3 tane kurt gitti. Baktık, manzaranın çok feci olduğunu gördük." diye konuştu.

Sarıcıoğlu, 10 yıllık emeklerinin boşa gittiğini ve yaklaşık 500 bin lira zararlarının olduğunu ifade ederek, devlet büyüklerinden yardım beklediklerini dile getirdi.