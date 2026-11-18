Kastamonu'da operasyonda 149 gram kokain ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik jandarma operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 149 gram kokain, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, operasyon kapsamında ikametlerde yaptıkları aramalarda 149 gram kokain, 6 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 790 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 36 tabanca fişeği, 8 cep telefonu ve 8 SIM kart ele geçirdi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?