Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 12 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 12 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 12 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan aramalarda, 16 adreste ruhsatsız tabanca, şarjör, tabanca ve uzun namlulu silah fişeği, bıçak ve muşta ele geçirildi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

30.05.2024 22:57
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Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda tespit edilen 16 adreste yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 26 şarjör, bin 24 tabanca ve uzun namlulu silah fişeği, 3 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi.

Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 12 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 12 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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