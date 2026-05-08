Kastamonu'da Tefecilik Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yüksek faiz oranlarıyla borç para vererek tefecilik yaptığını tespit edilen 3 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör ve 34 fişek ele geçirildi, çeşitli dokümanlara ve cep telefonlarına el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.