Kastamonu'da vakıflar eylülde il genelinde 138 milyon 520 bin 307 lira yardım yaptı

Kastamonu'da eylül ayında ihtiyaç sahiplerine 138 milyon 520 bin 307 lira sosyal destek sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından il merkezi ve 19 ilçede yapılan yardımlara ilişkin bilgi verildi.

Vakıflarca 62 milyon 942 bin 698 lira yaşlı aylığı, 39 milyon 424 bin 535 lira engelli aylığı, 7 milyon 449 bin 622 aile yardımı, 1 milyon 543 bin 126 lira gıda yardımı yapıldı.

Ayrıca, şartlı eğitim yardımı 997 bin 890, şartlı sağlık yardımı 195 bin 200 lira, asker ailesi yardımı 22 bin 500 lira, eşi vefat etmiş kadınlara 489 bin 300 lira, engelli yakını aylığı 2 milyon 380 bin 192 lira, elektrik tüketim desteği 1 milyon 201 bin 711 lira, sağlık yardımı 446 bin 97 lira, nakdi 21 milyon 30 bin 375 lira, ayni 397 bin 61 lira yardım gerçekleştirildi.

Eylül ayı içinde toplam 138 milyon 520 bin 307 lira sosyal yardım yapıldı.