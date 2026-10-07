Kastamonu'da vakıflar eylülde il genelinde 138 milyon 520 bin 307 lira yardım yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da vakıflar eylülde il genelinde 138 milyon 520 bin 307 lira yardım yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da eylül ayında ihtiyaç sahiplerine 138 milyon 520 bin 307 lira sosyal destek sağlandı. Valilik açıklamasına göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları il merkezi ve 19 ilçede yaşlı, engelli, aile, gıda, eğitim ve sağlık gibi kalemlerde yardım yaptı.

Kastamonu'da eylül ayında ihtiyaç sahiplerine 138 milyon 520 bin 307 lira sosyal destek sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından il merkezi ve 19 ilçede yapılan yardımlara ilişkin bilgi verildi.

Vakıflarca 62 milyon 942 bin 698 lira yaşlı aylığı, 39 milyon 424 bin 535 lira engelli aylığı, 7 milyon 449 bin 622 aile yardımı, 1 milyon 543 bin 126 lira gıda yardımı yapıldı.

Ayrıca, şartlı eğitim yardımı 997 bin 890, şartlı sağlık yardımı 195 bin 200 lira, asker ailesi yardımı 22 bin 500 lira, eşi vefat etmiş kadınlara 489 bin 300 lira, engelli yakını aylığı 2 milyon 380 bin 192 lira, elektrik tüketim desteği 1 milyon 201 bin 711 lira, sağlık yardımı 446 bin 97 lira, nakdi 21 milyon 30 bin 375 lira, ayni 397 bin 61 lira yardım gerçekleştirildi.

Eylül ayı içinde toplam 138 milyon 520 bin 307 lira sosyal yardım yapıldı.

Kaynak: AA
KastamonuEkonomiGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Afrika ülkesinden Türkiye’ye karşı hamle İsrail’den yardım istediler Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler
17:14
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
16:11
TFF’de sürpriz karar İşte bu hafta hakemleri atayacak kişi
TFF'de sürpriz karar! İşte bu hafta hakemleri atayacak kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 17:33:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Kastamonu'da vakıflar eylülde il genelinde 138 milyon 520 bin 307 lira yardım yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei