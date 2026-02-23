Kastamonu'da Vergi Haftası Kutlandı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Mehmet Uslu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyarette, Defterdar Uslu tarafından hafta kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında Vali Dallı'ya bilgi verildi, kurum çalışmaları değerlendirildi.

Vali Dallı, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için vergi gelirlerinin önemine dikkati çekti.

Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden Dallı, heyet nezdinde kurum personelinin Vergi Haftası'nı kutladı.