Kastamonu Daday'da 167 orman köylüsüne ORKÖY'den traktör ve testere desteği verildi - Son Dakika
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Kastamonu Daday'da 167 orman köylüsüne ORKÖY'den traktör ve testere desteği verildi

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Kastamonu Daday'da törenle ORKÖY kredisi kullanan 167 orman köylüsüne ekipman desteği verildi. İlçedeki 29 orman köyünde hak sahiplerine 2 traktör, 60 motorlu testere ve 20 römork teslim edildi, 8 haneye köy elektrik projesi, 10 haneye dış cephe mantolama yapıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 167 orman köylüsüne ekipman desteği verildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Daday Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törende ORKÖY kredilerinden faydalananlara ekipmanlarının teslim edildiği aktarıldı.

Orman köylülerinin üretim imkanlarının geliştirilmesi, gelir seviyelerinin artırılması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla ORKÖY desteklerinin aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İlçemize bağlı 29 orman köyümüzde 167 vatandaşımız ORKÖY desteklerinden yararlandırılmıştır. Bu kapsamda hak sahibi vatandaşlarımıza 2 traktör, 1 kabuk soyma makinesi, 64 tambur, 60 motorlu testere, 20 römork desteği sağlanmıştır. Bunun yanında sosyal nitelikli ORKÖY projeleri kapsamında 8 haneye köy elektrik projesi ve 10 haneye dış cephe mantolama çalışması gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Desteklerin orman köylülerinin ormancılık faaliyetlerini geliştirmek amacıyla sağlandığı belirtilen açıklamada, "Ormancılık faaliyetlerinde kullandıkları araç ve ekipmanların geliştirilmesi, işlerin daha güvenli ve verimli şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarımızın yaşam şartlarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde işletilmesinde en önemli paydaşlarımızdan biri olan orman köylülerimizin yanında olmaya ve ORKÖY imkanlarını vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu Daday'da 167 orman köylüsüne ORKÖY'den traktör ve testere desteği verildi - Son Dakika
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