Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar yağışı etkili oluyor.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Kayalarbaşı mevkisinde başlayan kar yağışı Ortasökü köyünde yoğunlaştı.

1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ne doğru daha da artan kar yağışı nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kastamonu, Küre ve İnebolu kara yolunun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları İnebolu 152. Şube Şefliği'ne bağlı Isırganlık Bakımevi ekipleri, ilçelerin il merkezi ile bağlantısının sağlandığı kara yolunu açık tutmak için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.