Kastamonu Taşköprü'de 4 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüpheli Çetin A. teslim oldu - Son Dakika
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Kastamonu Taşköprü'de 4 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüpheli Çetin A. teslim oldu

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Kastamonu Taşköprü\'de 4 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüpheli Çetin A. teslim oldu
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Kastamonu Taşköprü'ye bağlı Akdeğirmen Köyü'nde akşam saatlerinde pancar tarlasında iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Çetin A.'nın tabancayla ateş açması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti; şüpheli Kastamonu'da jandarmaya teslim oldu.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akdeğirmen Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, pancar tarlasında iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin A. yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Sefa Karasu, İlhan Karasu, Ali Karasu ve Halit Karasu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan şüpheli Çetin A.'nın yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Çetin A., olay sonrası kaçtığı Kastamonu'da jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Kastamonu3. SayfaGüvenlikOlaylarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Taşköprü'de 4 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüpheli Çetin A. teslim oldu - Son Dakika
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