Kastamonu Taşköprü'de mutfak tüpü parladı, çıkan yangında 3 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Harmancık Mahallesi'ndeki bir evde mutfak tüpü parladı, çıkan yangında 3 kişi hafif yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında yaralananlar ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir evde meydana gelen tüp parlamasında 3 kişi hafif yaralandı.
Taşköprü ilçesi Harmancık Mahallesi Kız Mektep Sokak'ta bulunan Havva Ö'ye ait evde mutfak tüpü parlama sonucu alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Evde bulunan Havva Ö, Cevahir Ö. ve Rukiye E. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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