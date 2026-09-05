Kastamonu Tosya'da otomobil refüje çıktı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu Tosya'da otomobil refüje çıktı, 8 kişi yaralandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile traktörün karıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile traktörün karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Mertan Uğurlu idaresindeki 55 ANT 631 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akçakavak mevkisindeki kavşakta, Yaşar Kapan yönetimindeki 06 CFA 24 plakalı traktörle çarpışmamak için manevra yaparak refüje çıktı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu Tosya'da otomobil refüje çıktı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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