Katar, BAE ve İran ile Güvenlik Görüşmesi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalar ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede Al Sani, Katar'ın krizin sona erdirilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları tam olarak desteklediğini vurgulayarak tüm tarafların, sürdürülebilir barış ve bölgesel istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde bu girişimlere olumlu yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

Al Sani ayrıca, seyrüsefer serbestisinin taviz verilmemesi gereken kalıcı bir ilke olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının veya baskı kartı olarak kullanılmasının yalnızca krizi daha da derinleştireceğini ve bölge ülkelerinin hayati çıkarlarını tehlikeye atacağını kaydetti.

Uluslararası hukuk kurallarına ve iyi komşuluk ilkelerine bağlılığın önemine dikkati çeken Al Sani, bölge halklarının çıkarlarının önceliklendirilmesinin bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını aktardı.

Al Sani, Al Nahyan ile telefonla görüştü

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan diğer açıklamada ise Al Sani'nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları ele aldığı bildirildi.

Görüşmede özellikle ABD ile İran arasında sağlanan ateşkese ilişkin gelişmeler ve bunun bölgesel güvenlik ile istikrara etkileri üzerinde duruldu.

Al Sani görüşmede, BAE'ye yönelik üç insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını belirterek, BAE'nin egemenliğini, güvenliğini ve tesislerinin emniyetini korumaya yönelik aldığı tüm tedbirlerde tam dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Al Sani ayrıca, tüm tarafların devam eden arabuluculuk çabalarına yapıcı şekilde yaklaşmasının önemine işaret ederek, krizin temel nedenlerinin barışçıl yöntemler ve diyalog yoluyla ele alınmasının, yeniden gerilimi önleyecek kalıcı bir anlaşmaya zemin hazırlayacağını ifade etti.