Katar'da yarın ülke genelindeki camilerde saat 05.59'da yağmur duası yapılacak - Son Dakika
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Katar'da yarın ülke genelindeki camilerde saat 05.59'da yağmur duası yapılacak

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Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, ülke genelindeki camilerde 5 Kasım Perşembe yerel saatle 05.59'da yağmur duası düzenleneceğini duyurdu. QNA'ya göre Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, istiska namazı ve yağmur duası için ülke genelinde çağrı yaptı.

Katar'da, yarın ülke genelindeki camilerde yağmur yağması için toplu dua yapılacağı bildirildi.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 Kasım Perşembe günü ülke genelindeki camilerde yerel saatle 05.59'da yağmur duası yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Müslümanlar yağmur duasına katılmaya davet edildi; bu vesileyle tövbe edilmesi, günahlardan bağışlanma dilenmesi, haksızlıkların giderilmesi ve ihtiyaç sahiplerine sadaka verilmesi çağrısında bulunuldu.

Yağmur duasına katılacak kişilerin sade kıyafetler giymeleri, tevazu ve huşu içerisinde ibadet etmeleri tavsiye edilen açıklamada, toplumun önde gelen isimlerinin de namaza katılmasının önemine işaret edildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre ise Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, yarın ülke genelinde yağmur duası yapılması ve istiska (yağmur) namazı kılınması çağrısında bulundu.

İstiska namazı, İslam geleneğinde kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için cemaatle kılınan ve Allah'tan rahmet dilenen özel bir ibadet olarak biliniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Katar'da yarın ülke genelindeki camilerde saat 05.59'da yağmur duası yapılacak - Son Dakika
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