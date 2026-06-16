Katar'dan ABD-İran Mutabakatı Açıklaması - Son Dakika
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Katar'dan ABD-İran Mutabakatı Açıklaması

16.06.2026 15:06
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Katar, ABD-İran mutabakatını bölgesel uzlaşı için ilk adım olarak nitelendirdi ve diplomasi vurgusu yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın daha geniş kapsamlı bir bölgesel uzlaşıya giden yolda ilk adım olduğunu söyledi.

Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki son gelişmeler ile ABD-İran mutabakatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABD ile İran arasında varılan mevcut mutabakat, bölgenin istikrarını garanti altına alacak daha geniş kapsamlı bir bölgesel uzlaşının ilk adımıdır." ifadelerini kullanan Ensari, diplomasi dışında başka bir çözüm yolu olmadığını söyledi.

Katar'ın resmi bir arabulucu olmadığının altını çizen Ensari, Doha yönetiminin, Tahran ile Washington arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Ensari, "Gerçekleştirdiğimiz bölgesel ve uluslararası tüm temaslar yeniden gerilim yaşanmasının önlenmesine odaklanıyor. Katar olarak Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki arabuluculuk girişimlerine tam destek veriyoruz." dedi.

Katar'ın, tüm taraflarla temas halinde olduğunu belirten Ensari, ülkesinin doğrudan arabulucu olmadığını ancak süreci destekleyen taraflardan biri olarak hareket ettiğini belirtti.

"Katar, Cenevre'deki imza törenine katılacak"

ABD ile İran arasında cuma günü imzalanması beklenen mutabakat zaptının yeni ve verimli müzakerelerin başlangıcı olmasını umduklarını dile getiren Ensari, "Katar Cenevre'deki imza töreninde resmi olarak temsil edilecek." dedi.

Ensari, görüşmeler sırasında İran'a mali kaynak aktarıldığı yönündeki iddiaları reddederek, "İran'a herhangi bir Katar fonu ödenmedi. Krizin ekonomik sonuçlarıyla başa çıkılması konusunda uluslararası düzeyde koordinasyon bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İran ile Katar arasında elektrik bağlantısı kurulmasına yönelik anlaşmalar yapıldığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirten Ensari, bu konuda herhangi bir düzenlemenin bulunmadığını söyledi.

Ensari, Katar'ın çabalarının yalnızca ABD-İran anlaşmasına değil, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin yeniden sağlanmasına ve ateşkesin sürdürülmesine de odaklandığını belirtti.

Müzakerelerde Katar ve Körfez ülkelerinin güvenliğinin temel başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Ensari, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının bölgesel ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin de görüşmelerde dikkate alındığını kaydetti.

Tüm bölge ülkelerinin yeniden savaşa dönülmemesi konusunda ortak tutum sergilediğini söyleyen Ensari, Katar'ın da bölgesel istikrarın korunması için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini kaydetti.

"İsrail'in Lübnan'a saldırıları kabul edilemez"

Ensari, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hiçbir gerekçesinin bulunmadığını belirterek, bu saldırıları Lübnan'ın egemenliğine yönelik bir ihlal olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Gazze'de ateşkesin tam olarak uygulanmasına yönelik arabuluculuk çalışmalarının ise sürdüğünü ifade eden Ensari, bölgedeki son savaşın güvenlik tehditlerine ilişkin algıları değiştirdiğini ve yeni bir bölgesel güvenlik yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Ensari, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ancak bunun için taraflar arasında güvenin yeniden tesis edilmesi ve kapsamlı bir bölgesel diyalog sürecinin başlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar'dan ABD-İran Mutabakatı Açıklaması - Son Dakika

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