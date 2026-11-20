Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının enerji güvenliğini, tedarik zincirlerini ve küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirterek, krize karşı uluslararası düzeyde ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.

İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Diyalogları Forumu'nun açılışına katılan Ensari, forum kapsamında "Körfez'de bölgesel güvenliğin geleceği ve stratejik deniz geçitlerinin güvenliği" başlıklı oturumda konuştu.

Ensari, bölgedeki savaşın ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yol açtığı etkilerin bölge sınırlarını aştığını, dünyanın farklı noktalarındaki toplumları ve ekonomileri sarstığını dile getirdi.

Uluslararası hukuk ihlallerinin sürmesi ve devletlerin egemenliği ilkesinin aşınması konusunda uyarıda bulunan Ensari, kurallara dayalı uluslararası düzenin korunması, devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini vurguladı.

Ensari, askeri çözümlerin krizleri gidermeyeceğini, aksine daha da karmaşık hale getireceğini kaydetti.

Katar'ın ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabaları

Katar'ın ABD ile İran arasındaki arabuluculuk girişimlerine de değinen Ensari, ilerleme sağlamanın en uygun yolunun arabuluculuk ve diplomatik çözümlerden geçtiğini ifade etti.

Bölge ülkelerinin bu çabaları desteklemek, gerilimi düşürmek ve bölgesel güvenliği pekiştirmek için birlikte çalıştığını aktaran Ensari, devletlerin siyasi ve ekonomik imkanlarının bir bölümünü arabuluculuk ve barış çabalarına ayırmasının önemine işaret etti.

Katar, ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimlerde aktif arabulucu rolü üstleniyor.