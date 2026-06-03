Katar Emiri ile Trump Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar Emiri ile Trump Görüşmesi

03.06.2026 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Emiri, Trump ile Orta Doğu'daki gelişmeler ve gerilimlerin düşürülmesi üzerine görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Şeyh Temim, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin son durum ele alınırken, gerilimin düşürülmesi ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası girişimler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca mevcut gelişmelerin deniz güvenliği ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkileri de masaya yatırılarak seyrüsefer güvenliğinin korunması, stratejik su yollarının emniyetinin sağlanması ve küresel enerji ile tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Görüşmede Katar Emiri, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve barışçıl çözümlerin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, taraflar arasında diyalog ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesinin bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ve bölgenin yeni gerilim ve çatışmalardan uzak tutulmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Enerji, Güncel, Katar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Emiri ile Trump Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Didim’de trafik kazası: 2 ölü Didim'de trafik kazası: 2 ölü
Diyarbakır’da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor Diyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor
Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi
Van’da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
İran’dan ABD saldırılarına misilleme Kuveyt’teki askeri üsleri vurdu İran'dan ABD saldırılarına misilleme! Kuveyt'teki askeri üsleri vurdu

23:32
Trump: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti, müzakereler bu hafta sonu gerçekleşebilir
Trump: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti, müzakereler bu hafta sonu gerçekleşebilir
23:25
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi
Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
23:21
Florentino Perez, Jose Mourinho’yu resmen açıkladı
Florentino Perez, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı
23:06
CHP’den istifa etmişti Mesut Özarslan, CHP’nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
20:23
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 00:01:25. #7.12#
SON DAKİKA: Katar Emiri ile Trump Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.