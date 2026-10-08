Katar, sıfır atık hedefi doğrultusunda geri dönüşüm projelerini artırmaya çalışıyor

Katar, sıfır atık girişimi kapsamında geri dönüşüm tesisleri, atıklardan enerji üretimi ve dijital atık yönetimi projeleriyle kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefliyor.

Katar Belediyecilik Bakanı Abdullah bin Hamed bin Abdullah el-Atiyye, başkent Doha'da 6-7 Ekim'de düzenlenen 6. Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Konferansı ve Fuarı'nda ülkesinin atık yönetimi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Atiyye, Katar'ın sıfır atık girişimi kapsamında, eski depolama sahalarının rehabilitasyonu ve geri dönüştürülebilir malzemeler için merkezi ayrıştırma tesisi oluşturulması üzerinde çalıştığını belirtti.

Belediye atıklarından enerji üretecek gelişmiş bir merkezin kurulmasının da projeler arasında yer aldığını aktaran Atiyye, dijital çözümler ve ortak veri tabanlarına dayanan ulusal atık yönetim sisteminin geliştirildiğini kaydetti.

Katar'ın geri dönüşüm alanında ilerleme kaydettiğini aktaran Atiyye, 2025'te evsel atıkların yüzde 45'inin düzenli depolama sahalarına gönderilmeden değerlendirildiğini, atık işleme merkezinde 276 bin megavatsaatten fazla elektrik üretildiğini bildirdi.

Atiyye, aynı yıl 10 bin tondan fazla atık lastiğin işlendiğini, 34 bin tondan fazla organik gübre üretildiğini ve 37 bin tondan fazla geri dönüştürülebilir malzemenin ayrıştırılarak geri kazanıldığını paylaştı.

Ülkedeki geri dönüştürülmüş inşaat malzemesi üretiminin yaklaşık 3,9 milyon tona ulaştığını ifade etti.

Körfez Araştırma ve Geliştirme Kuruluşu (GORD) ve Doha Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile de sürdürülebilirlik, inovasyon ve araştırma alanlarında birlikte çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Atiyye, sürdürülebilirliğin geleceğe yönelik planlamanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak döngüsel ekonomiye geçişte kamu, özel sektör, akademik kurumlar ve toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Sıfır Atık hareketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 27 Eylül 2017'de başlayan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, "Dünya Ortak Evimiz" sloganıyla BM nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketine dönüştü.

BM Genel Kurulunda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu oylamada 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak kabul edildi. Sıfır Atık Projesi, toplamda 7 uluslararası ödüle layık görüldü.