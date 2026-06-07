Katar ve Mısır'dan Bölgesel İşbirliği Vurgusu

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunların geliştirilmesi yolları değerlendirildi.

Taraflar özellikle ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarının yanı sıra Lübnan, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Görüşmede, gerilimin azaltılmasını hedefleyen arabuluculuk girişimlerine destek amacıyla bölgesel koordinasyonun güçlendirilmesi konusu ele alındı ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Al Sani, görüşmede tarafların yürütülen arabuluculuk girişimlerine olumlu yaklaşmasının önemine dikkati çekerek, krizin nedenlerinin diyalog ve barışçıl yollarla ele alınmasının gerekliliğini vurguladı ve sürdürülebilir anlaşmaya ulaşılmasının bölgede yeniden gerilim yaşanmasının önüne geçeceğini, bunun da bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.