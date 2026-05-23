Katar ve Suudi Arabistan'dan Bölgesel Görüşme

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Emir Temim ile Bin Selman, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yolları değerlendirildi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabalar ve bölgesel istikrarı güçlendirecek siyasi çözümler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.