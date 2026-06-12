KATİP Başvuruları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KATİP Başvuruları Başladı

12.06.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YTB, yabancı kamu görevlilerine Türkçe dil eğitimi veren KATİP programının 2026-2027 başvurularını açtı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yabancı Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) programına başvurular başladı.

YTB'den alınan bilgiye göre, ülkelerinde etkin olarak görev alabilecek yabancı uyruklu kamu görevlisi, araştırmacı ve akademisyenlerin Türkçe dil eğitimi almasına yönelik kurum tarafından 2014'te başlatılan bir burs programı olan KATİP kapsamında, 2025 itibarıyla 83 farklı ülkeden toplam 230 kamu görevlisi ve akademisyen Türkiye'de misafir edildi.

Program süresince katılımcılar, 8 ay boyunca hem Türkçe dil eğitimi alıyor hem de Türkiye'nin kamu kurumlarını yakından tanıma imkanı buldu.

Bunun yanı sıra program katılımcıları, çeşitli saha ziyaretleri ve tematik etkinlikler aracılığıyla Türkiye'nin kurumsal birikimine doğrudan tanıklık ediyor, Türkiye'nin kültürel çeşitliliği ve kamu yönetimi tecrübesi, katılımcılarla paylaşılarak güçlü ve sürdürülebilir bir etkileşim ortamı tesis ediliyor.

Katılımcılar, programı tamamlayarak ülkelerine döndüklerinde edindikleri bilgi ve deneyimi yalnızca kendi mesleki gelişimlerinde değil, aynı zamanda ülkeleri ile Türkiye arasındaki resmi ilişkilerin güçlendirilmesinde de etkin şekilde değerlendiriyor.

KATİP mezunları bulundukları ülkelerde üstlendikleri görevler vesilesiyle diplomatik ve akademik temaslarını sürdürmekte, eğitim ve kültür alanlarında hayata geçirilen çok sayıda somut işbirliği girişimine katkı sağlıyor.

KATİP 2025-2026 eğitim döneminde 15 ülkeden 18 katılımcı programda yer alıyor.

2026-2027 dönem başvuruları

2026-2027 Dönem Başvuruları, 1 Temmuz'da sonra erecek.

Adaylar, (https://katip.ytb.gov.tr/) sitesi üzerinden program detayına ve katılımcılardan istenen özelliklere ulaşabilecek.

Adaylar, Türkiye Bursları Başvuru Sistemi üzerinden (https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/) başvurularını çevrim içi yapabilecek.

Kaynak: AA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel KATİP Başvuruları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika’dan Dünya Kupası’na görkemli başlangıç Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26’ya yükseldi Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26'ya yükseldi
Dünya Kupası açılışında kanlı protesto Dünya Kupası açılışında kanlı protesto
Elazığ’da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı Elazığ'da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı
Kenan Doğulu ve Beren Saat’in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
Hatay’da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu Hatay'da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu

21:05
Kanada maçı öncesi Edin Dzeko’ya kötü haber
Kanada maçı öncesi Edin Dzeko'ya kötü haber
20:40
Ülkeye girişi yasaklandı Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
Ülkeye girişi yasaklandı! Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
20:34
Bizim Çocuklar’ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
19:15
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
17:18
Özgür Özel’den “Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü“ iddiası
Özgür Özel'den "Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 21:16:59. #7.12#
SON DAKİKA: KATİP Başvuruları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.