Katolik Kilisesi, cinsel ve fiziksel istismar mağdurlarına 76 milyon dolar ödeyecek

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Kanada'da, Katolik Kilisesi'nin, Newfoundland bölgesinde kilise tarafından uygulanan cinsel ve fiziksel istismar mağdurlarına yaklaşık 76 milyon dolar ödemesi kararı alındı.

Mahkeme, Katolik Kilisesi'nin himayesi altındaki yetimhaneler ve okullarda, cinsel ve fiziksel istismara maruz kalan 200'den fazla kişiye tazminat ödenmesi kararı verdi.

Buna göre, kilise 1940'lardan itibaren süren davaların mağdurlarına yaklaşık 76 milyon dolar tazminat ödeyecek.

İlki 1880'lerin başında açılan ve sonuncusu da 1998'de kapatılan yatılı kilise okullarında alıkonulan 150 binden fazla yerli çocuğun büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ve istismara maruz kalmıştı.