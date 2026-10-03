KATSO yönetim kurulu başkanlığına tek aday olan Oğuz Fındıkoğlu yeniden seçildi

KATSO yönetim kurulu başkanlığına tek aday olan Oğuz Fındıkoğlu yeniden seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KATSO yönetim kurulu başkanlığı seçimine tek aday olarak giren mevcut başkan Oğuz Fındıkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi. Konferans Salonu'ndaki oylamanın ardından konuşan Fındıkoğlu, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) yönetim kurulu başkanlığına Oğuz Fındıkoğlu yeniden seçildi.
KATSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçime mevcut başkan Fındıkoğlu tek aday olarak katıldı.
Yapılan oylamanın ardından Fındıkoğlu, yeniden yönetim kurulu başkanlığı görevine seçildi.
Fındıkoğlu, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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