Katy Perry'nin İspanya'da çektiği klip için ön soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Katy Perry'nin İspanya'da çektiği klip için ön soruşturma başlatıldı

ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry'nin İspanya'da çektiği klip, koruma altındaki kumulda izinsiz olduğu gerekçesiyle ön soruşturma başlatıldı.

14.08.2024 15:46
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ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry hakkında, klibini İspanya'daki "koruma altındaki kumulda izinsiz çektiği" gerekçesiyle ön soruşturma başlatıldı.

BBC'nin haberine göre, Katy Perry'nin "Lifetimes" adlı şarkısının klibi, İspanya'daki İbiza ve Formentera adalarında çekildi.

Klibin, S'Espalmador adacığındaki koruma altındaki kumulda çekilmesi endişelere yol açtı.

İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, Perry'nin yapım şirketinin klibin bu kumulda çekilmesi için izin almadığı ifade edildi.

Açıklamada, Perry'nin çekim yaptığı için değil, çekim için izin almaması sebebiyle konuya ilişkin ön soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Katy Perry tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Formentera'daki S'Espalmador adacığında ikamet eden kimse bulunmuyor. Adacıktaki koruma altındaki kumulda, izin alındığı takdirde çekimlere izin veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katy Perry'nin İspanya'da çektiği klip için ön soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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