Kaybolan Genç İçin Yeniden Talep

08.05.2026 11:04
5,5 yıl önce kaybolan Ali Nail Gündoğan'ın babası, arama çalışmalarının yeniden başlamasını istiyor.

HATAY'da 5,5 yıl önce balık avlamak için botla denize açıldıktan sonra kaybolan, o dönem 23 yaşında olan kaynak ustası Ali Nail Gündoğan'ın babası Cumali Gündoğan, "Oğlumun başına ne geldiğini öğrenmek için yanıp tutuşuyorum. Ortada ne bot var ne oğlum. Bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyorum" dedi.

Defne ilçesinden Samandağ'a 31 Aralık 2020'de gelen kaynak ustası Ali Nail Gündoğan, arkadaşı S.T. ile birlikte bot ile denize açıldı. O dönem 23 yaşında olan Gündoğan, botuyla birlikte denizde kayboldu. Bölgede geniş çaplı başlatılan arama çalışmasında arkadaşı, kıyıdan 73 metre uzaklıktaki kayalıklarda bulundu. S.T., botun rüzgarda savrulduğunu, kendisinin denize düşerek kayalıklara çıktığını ancak Gündoğan'ın botla gözden kaybolduğunu söyledi. Sahil Güvenlik ekiplerinin Suriye sınırından Antalya açıklarına kadar aylarca süren geniş çaplı aramalarından hiçbir sonuç alınamadı.

'YANLARINDA 3 TELEFON VARDI'

Ali Nail'in babası Cumali Gündoğan, arama çalışmalarının yıllardır devam etmediğini belirtti. Oğlunun denizde kaybolduğuna inanmayan Cumali Gündoğan, "Arkadaşı, rüzgarın botu savurduğunu ve kendisinin 10 saat boyunca kayalıkta beklediğini söylüyor. Kendisine 'Oğlum suya düştü mü?' diye sordum, 'Hayır' dedi. Suya düşmediyse neden bizi aramadı? Yanlarında üç tane telefon vardı. O soğukta sabaha kadar nasıl beklediler? Bunların hepsi cevapsız soru işaretidir. CİMER'den gelen kayıtlarda oğlumun telefonunun karada sinyal verdiği ve o gece bir dakikalık yardım talebinde bulunduğu görünüyor. Tüm bu belgeleri savcılığa sunduk. Bir önceki savcı, bana 'Gözün aydın, telefonu bulduk' dedi ama aradan yıllar geçti, dosya kapatıldı" diye konuştu.

'LÜTFEN BU DOSYA YENİDEN AÇILSIN'

Arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını isteyen baba Gündoğan, "Lütfen bu dosya yeniden açılsın. 5,5 yıldır oğlumun başına ne geldiğini öğrenmek için yanıp tutuşuyorum. Ortada ne bot var ne oğlum. Bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ\HATAY,

Kaynak: DHA

Bavullarını bile hazırlamıştı! Taraftarın "Gidiyor" dediği isim kalacak
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran'dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçmesine neden olan olayı anlattı
