Giresun'un Görele ilçesinde kaybolan yaşlı kadın bulundu.
İlçenin Taşlık köyünde 80 yaşındaki Nazmiye Cesur'un dün evine dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu.
Bölgeye yönlendirilen AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Cesur kaybolduğu köyden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta akrabalarına ait bir evde bulundu.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine ulaştırıldığı öğrenildi.
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