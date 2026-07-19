2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI, KAYIP 1 KİŞİ ARANIYOR
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu denize düşerek kaybolan 3 kişiden Rabia Çöpoğlu'nun annesi Zübeyde Dursin (42) ve babası Mehmet Dursin'in (51) cesedine ulaştı. Kayıp olan dayı Ekrem Dursin'in (37) bulunması için havadan ve denizden sürdürülüyor.
Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,
Son Dakika › Güncel › Kayıp 1 Kişi İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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