Kayıp 85 Yaşındaki Adam Ormanlık Alanda Bulundu - Son Dakika
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Kayıp 85 Yaşındaki Adam Ormanlık Alanda Bulundu

Kayıp 85 Yaşındaki Adam Ormanlık Alanda Bulundu
23.06.2026 17:06
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Yozgat'ta kaybolan 85 yaşındaki İ.K., 3 km uzaklıkta ormanda sağ olarak bulundu.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kayıp olarak aranan 85 yaşındaki İ.K. evine 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

İlçeye bağlı Davutlu köyünde yaşayan ve dün sabah 11.00 sıralarında evinden mantar toplamak için ayrılan İ.K'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Köyün çevresi ve arazide arama yapan ekipler, yaşlı adamı 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık arazide buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen İ.K, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Akdağmadeni, 3. Sayfa, Yozgat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp 85 Yaşındaki Adam Ormanlık Alanda Bulundu - Son Dakika

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